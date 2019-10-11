В США большая белая акула напала на каяк и лишилась двух зубов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. У побережья Калифорнии, недалеко от острова Санта-Каталина, большая белая акула напала на каяк аквалангистов и в результате атаки потеряла два зуба, У побережья Калифорнии, недалеко от острова Санта-Каталина, большая белая акула напала на каяк аквалангистов и в результате атаки потеряла два зуба, сообщает Los Angeles Times.

Туристы плыли к месту для дайвинга, когда один из них, житель Сан-Диего Дэнни МакДэниел, почувствовал, как судно что-то толкнуло. Он решил, что в этом виноват его друг, но вскоре увидел голову большой белой акулы, кусающую заднюю часть каяка.

"Я увидел ее морду позади, — сказал он. — Затем заметил и гигантское тело справа от лодки".

Джон Чемберс наблюдал за встречей друга с морской хищницей и кричал ему, чтобы он ударил ее по голове. Акула, длина которой была около шести метров, укусила лодку, а затем уплыла, потеряв два зуба.

Great white shark bites man's kayak, leaves two teeth behind off Catalina Island https://t.co/7UXOcscGFN — Los Angeles Times (@latimes) 9 октября 2019 г.