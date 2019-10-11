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РИА Новости
Туризм

В США большая белая акула напала на каяк и лишилась двух зубов

02:02 11.10.2019
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© Фото : Public domainБольшая белая акула
Большая белая акула
© Фото : Public domain
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. У побережья Калифорнии, недалеко от острова Санта-Каталина, большая белая акула напала на каяк аквалангистов и в результате атаки потеряла два зуба, сообщает Los Angeles Times.
Туристы плыли к месту для дайвинга, когда один из них, житель Сан-Диего Дэнни МакДэниел, почувствовал, как судно что-то толкнуло. Он решил, что в этом виноват его друг, но вскоре увидел голову большой белой акулы, кусающую заднюю часть каяка.
"Я увидел ее морду позади, — сказал он. — Затем заметил и гигантское тело справа от лодки".
Джон Чемберс наблюдал за встречей друга с морской хищницей и кричал ему, чтобы он ударил ее по голове. Акула, длина которой была около шести метров, укусила лодку, а затем уплыла, потеряв два зуба.
В результате нападения каяк развернуло на 180 градусов. МакДэниел, который занимается дайвингом более 20 лет, сообщил, что никогда не сталкивался с такой большой рыбой.
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