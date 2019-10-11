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РИА Новости
Туризм

В Австралии два дня подряд змеи заползали в один и тот же дом

01:37 11.10.2019
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© Depositphotos / hdamkeПитон
Питон
© Depositphotos / hdamke
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В городе Кэрнс (штата Квинсленд, Австралия) местная жительница Николь Эррей два дня подряд находила в разных ванных комнатах своего дома змей, сообщает Daily Mail.
Вернувшись с работы домой, Николь зашла в ванную комнату и заметила темное пятно на сидении унитаза. Это была голова змеи — питона. Хозяйка связалась со службой отлова, приехавшие специалисты забрали рептилию.
На следующий день, зайдя в другую ванную комнату, Николь обнаружила питона и там. Она снова позвонила в службу отлова, сотрудники которой выехали по знакомому адресу. Вторую рептилию также увезли из жилого дома.
Ловцы змей рассказали о необычном случае в соцсетях. В комментариях пользователи писали, что это не только страшно, но и весьма странно.
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