В Австралии два дня подряд змеи заползали в один и тот же дом

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В городе Кэрнс (штата Квинсленд, Австралия) местная жительница Николь Эррей два дня подряд находила в разных ванных комнатах своего дома змей, В городе Кэрнс (штата Квинсленд, Австралия) местная жительница Николь Эррей два дня подряд находила в разных ванных комнатах своего дома змей, сообщает Daily Mail.

Вернувшись с работы домой, Николь зашла в ванную комнату и заметила темное пятно на сидении унитаза. Это была голова змеи — питона. Хозяйка связалась со службой отлова, приехавшие специалисты забрали рептилию.

На следующий день, зайдя в другую ванную комнату, Николь обнаружила питона и там. Она снова позвонила в службу отлова, сотрудники которой выехали по знакомому адресу. Вторую рептилию также увезли из жилого дома.