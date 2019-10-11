"Сам себя изолировал". Как провалился проект украинской автокефалии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. Ровно год назад Константинопольский патриарх Варфоломей в обход веками действующих канонов легализовал украинских раскольников. Это привело к разрыву отношений между древнейшим патриархатом и Русской православной церковью, создав немало проблем для православных верующих по всему миру. О последствиях церковной авантюры Константинополя и экс-президента Украины Порошенко — в материале РИА Новости.

Кто кого изолировал

Вместо греческого "Кирие элейсон!" — церковнославянское "Господи, помилуй!" В турецком городе Демре, где жил известный всему миру Николай Чудотворец, вот уже несколько месяцев совершает литургию русский батюшка. Раньше службы для местных русскоязычных проводил священник Константинопольского патриархата (территория Турции в его юрисдикции). Однако после разрыва отношений между двумя церквами это невозможно. Теперь "константинопольский" храм пустует.

А ведь Фанар (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата) планировал, что все будет наоборот: Русская православная церковь окажется в изоляции, а ее прихожане за рубежом пойдут в другие храмы. Показательным должен был стать пример Украины.

Масштабному церковному расколу на Украине не один год. Именно намерением "уврачевать многолетнее разделение" объяснял свои действия патриарх Варфоломей: две украинские раскольнические структуры — "Украинская автокефальная православная церковь" (УАПЦ), образованная националистами при петлюровском правительстве в 1920 году, и самопровозглашенный в 1992 году "Киевский патриархат" во главе с бывшим митрополитом РПЦ Филаретом Денисенко — были объединены в "Православную церковь Украины". Между тем за уход в раскол Русская православная церковь в свое время не только лишила Филарета сана, но и предала его в 1997 году анафеме.

По канонам только та Церковь, которая наложила те или иные запреты на своего служителя, имеет право их снять. Варфоломей проигнорировал эту деталь. В решении Фанара от 11 октября 2018 года говорилось, что константинопольский патриарх в случае споров внутри поместных православных Церквей (а их в мире насчитывается пятнадцать) якобы имеет право "выступать в качестве арбитра и верховного судии". И это несмотря на многовековые устои равенства между Церквами.

Вдобавок Константинополь фактически нарушил неоднократные обещания поддерживать каноническую Украинскую православную церковь и "не вступать в общение с украинскими раскольниками". Расчет Варфоломея был на то, что остальной православный мир под влиянием его могущества примет навязываемые новые правила игры.

"Поместные православные церкви не стали покорно следовать решениям патриарха Варфоломея по Украине и не поддержали его. И это удивительно, ведь во многих Церквах, особенно грекоязычных (Элладская, Александрийская, Иерусалимская, Кипрская. — Прим. ред.), действительно боятся его связей и влияния", — отметил источник РИА Новости в украинских церковных кругах.

Из власти — в забытье

Когда константинопольский предстоятель год назад начал активно действовать в таком неканоническом ключе, казалось, что весь православный мир сейчас перессорится из-за Украины. Масла в огонь подливали политики, причем не только в Киеве, но и в Вашингтоне. Ведь украинский автокефальный проект, по мнению ряда экспертов, уходит корнями в США. И когда 6 января 2019 года Фанар все же выдал украинским раскольникам томос — грамоту об автокефалии, — первым тогдашнего президента Украины Петра Порошенко поздравил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео так и остался единственным официальным представителем Запада, открыто высказавшим поддержку новому объединению украинских раскольников — "Православной церкви Украины" (ПЦУ, или, как ее еще называют, "новой церкви Украины"). В Европе, например, горячую инициативу Петра Порошенко по созданию "своей", "незалежной" Церкви попросту не поняли.

"Откровенно говоря, я бы (на месте власти. — Прим. ред.) предпочел отделить Церковь и религию от государства также и на Украине. Да, я могу себе представить, что церковный вопрос стал средством агитации (предвыборной президентской компании Порошенко. — Прим. ред.). Вообще религия и вправду используется политиками в подобных целях. Но в данном случае, как я думаю, это уже перебор. Это по-настоящему неоправданный способ проведения выборов", — заявлял в январе РИА Новости депутат Европарламента Хайнц Беккер.

Как раз в то время Порошенко начал с видом триумфатора разъезжать по стране, предъявляя потенциальным избирателям томос и главу ПЦУ Епифания Думенко, уверяя украинцев в "обретении единой незалежной церкви и второго Дня независимости". Однако стамбульская бумага ему не помогла: Порошенко вчистую проиграл Владимиру Зеленскому во втором туре выборов.

Новый президент практически сразу дал понять, что не будет поддерживать церковное детище своего предшественника. И раскольническая ПЦУ затрещала по швам: если зимой ее сторонники бодро рапортовали о переходе "пяти сотен общин москальской церкви", то в апреле-мае этот показатель резко упал. А за последние полгода в юрисдикцию "новой церкви" перешли всего несколько храмов, да и то в результате насильственных действий. Националисты, захватывающие храмы канонической Украинской православной церкви с целью перерегистрации в пользу раскольников, активизировались с момента создания ПЦУ.

Сегодня уже очевидно: статистика не совпадает с ожиданиями Фанара, надеявшегося, что украинский народ потянется в "новую церковь". И не оправдываются прогнозы, что ПЦУ "должна занять соответствующее место в православной семье".

В надежде хоть как-то исправить ситуацию патриарх Варфоломей позвал нового президента Зеленского на переговоры. Тот, как сообщали СМИ, согласился встретиться лишь под давлением Вашингтона. Однако многочасовая беседа закончилась скандалом: президент Украины не подписал соглашение с главой Константинопольской церкви.

И неспроста не подписал. В текст совместного меморандума греки вписали фразу о том, что новый глава государства "обязуется следовать курсу своего предшественника в религиозных делах". Речь идет об обещании, которое дал Порошенко патриарху Варфоломею: создать на Украине ставропигию Константинопольского патриархата. То есть отдать самые значимые храмы и монастыри (в их числе знаменитая Киево-Печерская лавра) в прямое подчинение Константинополю.

Грызня раскольников

В результате всех этих неканонических игр Фанар не только не приобрел ничего весомого на Украине, но теперь рискует потерять имеющееся. Стоило Порошенко покинуть президентское кресло, как один из старых лидеров украинского раскола Филарет Денисенко стал открыто воевать с главой новосозданной ПЦУ Епифанием Думенко. Денисенко обвинил Думенко в узурпации власти, что, конечно, было лукавством. Он ведь и сам на следующий день после "объединительного собора" раскольников 15 декабря 2018 года открыто заявил, что остается у власти и что его протеже Думенко, конечно, становится главой "новой церкви", но — лишь "для внешнего мира". Последующие месяцы "духовный наставник" провел в постоянной непубличной грызне со своим "ставленником".

К лету стало ясно, что большинство "епископов" ПЦУ на стороне Епифания. Однако большая часть казны "Киевского патриархата", на базе которого фактически создали "новую церковь", осталась в руках Филарета. Молодой "митрополит" пытался ею завладеть, забрасывая требованиями банки и профильные министерства, но безуспешно.

Теперь же "единая незалежная церковь" разделена. Далеко не все приходы "Киевского патриархата" (всего их было шесть тысяч) захотели перерегистрироваться в ПЦУ. Продекларированное патриархом Варфоломеем и Петром Порошенко "преодоление розни" в итоге породило еще один раскол.

Каноническая церковь выстояла

Заложниками разыгрывающейся драмы оказались миллионы простых верующих канонической Украинской православной церкви. Их храмы отнимали еще в 1990-е, когда набирал силу "Киевский патриархат". В 2014 году на фоне Евромайдана и борьбы "со всем москальским" прокатилась новая волна захватов. Однако наиболее сильный удар по верным прихожанам пришелся на последний год.

Перед "объединительным собором" Порошенко настолько хотел переманить епископов и священников канонической УПЦ, что в ход шли не только обещания "золотых гор", но и запугивания и даже похищения спецслужбами. Это не сломило духовенство канонической Церкви — только два епископа из 90 перешли в ПЦУ.

Не испугались и простые верующие, хотя по всей стране сотни храмов УПЦ пытались сжечь, захватить, незаконно перерегистрировать при участии местных чиновников.

"Лишь 42 прихода решили перейти в ПЦУ, из них девять перешли без священника. Пятьдесят пять так называемых добровольных переходов характеризуются срезанием замков, избиением верующих и фактически являются захватом. Зарегистрировано 137 случаев, когда территориальная община проголосовала за переход в ПЦУ против воли религиозной общины. В этих случаях наши верные прихожане со священниками остаются и служат в своих храмах, хотя местные органы власти отчитались, что община якобы перешла", — эти слова митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий публично высказал в лицо Порошенко за считанные дни до президентских выборов.

Выступали представители Украинской православной церкви и на различных международных площадках. Однако их мольбы о помощи так и остались без внимания "мировой общественности". Церковь на Украине в какой-то момент осталась практически один на один с антицерковной властью. Но выстояла.

"Неадекватные решения"

Решение Константинополя вмешаться в украинскую церковную проблему изменило картину православия не только на Украине. В разгар подготовки томоса Фанар неожиданно ликвидировал Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции (Русский экзархат в Западной Европе). Эта структура была основана русской эмиграцией и в середине прошлого века примкнула к Константинополю. Большинство служителей и прихожан архиепископии воспротивились столь самовольному решению патриарха Варфоломея — и, спустя почти сто лет, русская эмиграция вернулась в Московский патриархат.

"В церковной истории не было даже аналогов такого события, когда предстоятель сознательно отталкивал от себя наиболее верную паству, коей являлись верующие Русского экзархата. Поэтому, я думаю, патриарх Варфоломей продолжит совершать ошибки. Он ведь поставил на переформатирование вселенского православия — через Украину и русские приходы в Западной Европе. Но у него ничего не вышло. Потому что его действия неадекватны", — объясняет РИА Новости политолог Аркадий Малер.

Кроме того, по словам эксперта, за этот год авторитет Константинопольского патриархата оказался "страшно подорван". Теперь православный мир понимает, что для патриарха Варфоломея и его окружения "не существует никаких ограничивающих их власть принципов".

"Любая поместная Церковь теперь осознает, что может оказаться жертвой политических амбиций Константинополя, который сейчас сам себя изолировал", — добавляет Малер.