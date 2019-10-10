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РИА Новости

В США отпустили под залог финансистов Парнаса и Фрумана

23:51 10.10.2019 (обновлено: 23:58 10.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Суд США отпустил под залог в 1 миллион долларов выходцев из бывшего СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следующие слушания запланированы на 17 октября, процесс будет проходить в суде Нью-Йорка. Залог в 1 миллион долларов должны внести оба обвиняемых. Пока эта сумма не будет внесена, Парнас и Фурман останутся под арестом.
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Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Парнас и Фруман помогали адвокату президента США Руди Джулиани вести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. В среду вечером они были арестованы.
Как следует из обвинительного заключения, арестованные в США выходцы из бывшего СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, которые в настоящее время являются гражданами США, спонсировали кандидатов на различные выборные должности на деньги бизнесмена из России в коммерческих целях.
По данным следствия, уроженец Украины Парнас, уроженец Белоруссии Фруман, а также уроженец Украины Андрей Кукушкин и уроженец США Дэвид Коррия вступили в сговор с "иностранцем-1", о котором в документе говорится, что это "российский гражданин и предприниматель".
Целью сговора было привлечение средств этого бизнесмена для спонсирования предвыборных кампаний на федеральном уровне и на уровне штатов, чтобы "получить влияние на кандидатов… для получения прибыли в будущих коммерческих проектах". Эти действия проводились с июня 2018 года по апрель 2019 года.
За это им предъявлены обвинения в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, поскольку привлечение средств иностранцев на эти цели запрещено.
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