В США отпустили под залог финансистов Парнаса и Фрумана

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Суд США отпустил под залог в 1 миллион долларов выходцев из бывшего СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следующие слушания запланированы на 17 октября, процесс будет проходить в суде Нью-Йорка. Залог в 1 миллион долларов должны внести оба обвиняемых. Пока эта сумма не будет внесена, Парнас и Фурман останутся под арестом.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Парнас и Фруман помогали адвокату президента США Руди Джулиани вести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. В среду вечером они были арестованы.

Как следует из обвинительного заключения, арестованные в США выходцы из бывшего СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, которые в настоящее время являются гражданами США, спонсировали кандидатов на различные выборные должности на деньги бизнесмена из России в коммерческих целях.

По данным следствия, уроженец Украины Парнас, уроженец Белоруссии Фруман, а также уроженец Украины Андрей Кукушкин и уроженец США Дэвид Коррия вступили в сговор с "иностранцем-1", о котором в документе говорится, что это "российский гражданин и предприниматель".

Целью сговора было привлечение средств этого бизнесмена для спонсирования предвыборных кампаний на федеральном уровне и на уровне штатов, чтобы "получить влияние на кандидатов… для получения прибыли в будущих коммерческих проектах". Эти действия проводились с июня 2018 года по апрель 2019 года.