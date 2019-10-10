Число жертв ДТП в Калужской области возросло до пяти человек

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Число погибших в столкновении микроавтобуса и грузовика в Калужской области выросло до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным МВД, на 202-м километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе микроавтобус Mercedes Sprinter при развороте столкнулся с фурой, ехавшей в попутном направлении, и съехал в кювет. Ранее сообщалось, что погибли четыре человека и шестеро были ранены.

"Пострадали десять человек, из них пять погибли", - сообщает МЧС.

Трое пострадавших были госпитализированы в Калуге, еще двух после осмотра врачей разместили в общежитии.