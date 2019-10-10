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РИА Новости

Число жертв ДТП в Калужской области возросло до пяти человек

23:46 10.10.2019 (обновлено: 05:46 11.10.2019)
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© РИА Новости / Виктор БельцовДТП под Калугой
ДТП под Калугой
© РИА Новости / Виктор Бельцов
ДТП под Калугой
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Число погибших в столкновении микроавтобуса и грузовика в Калужской области выросло до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
По предварительным данным МВД, на 202-м километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе микроавтобус Mercedes Sprinter при развороте столкнулся с фурой, ехавшей в попутном направлении, и съехал в кювет. Ранее сообщалось, что погибли четыре человека и шестеро были ранены.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
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"Пострадали десять человек, из них пять погибли", - сообщает МЧС.
Трое пострадавших были госпитализированы в Калуге, еще двух после осмотра врачей разместили в общежитии.
С пострадавшими работают психологи.
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МЧС РФКалужская областьПроисшествия
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