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РИА Новости

ФНС опровергла сообщения о "бизнес-центре" в московской хрущевке

23:23 10.10.2019 (обновлено: 23:25 10.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) опровергла сообщение о регистрации более тысячи юридических лиц в старой пятиэтажке на проспекте Вернадского в Москве, об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные "Такском" сообщило о том, что в одной из старых московских пятиэтажек якобы зарегистрировано свыше 1 тысячи юрлиц - больше, чем в небоскребе "Империя" делового центра "Москва-сити".
В ФНС заявили, что приведенные "Такском-Досье" данные не верны. "В настоящее время по указанному адресу с учетом строений зарегистрировано 27 организаций из них 8 - некоммерческие организации. По 120 налоговыми органами уже проводится процедура ликвидации", - заявил представитель ФНС.
При этом он указал на то, что с 24 сентября по 10 октября, когда по данным "Такском", число зарегистрированных в доме на Вернадского организаций выросло с 522 до 1113, по указанному адресу вообще не было зарегистрировано ни одной компании.
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