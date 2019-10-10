ФНС опровергла сообщения о "бизнес-центре" в московской хрущевке

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) опровергла сообщение о регистрации более тысячи юридических лиц в старой пятиэтажке на проспекте Вернадского в Москве, об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные "Такском" сообщило о том, что в одной из старых московских пятиэтажек якобы зарегистрировано свыше 1 тысячи юрлиц - больше, чем в небоскребе "Империя" делового центра "Москва-сити".

В ФНС заявили, что приведенные "Такском-Досье" данные не верны. "В настоящее время по указанному адресу с учетом строений зарегистрировано 27 организаций из них 8 - некоммерческие организации. По 120 налоговыми органами уже проводится процедура ликвидации", - заявил представитель ФНС.