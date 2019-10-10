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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп предложил стать посредником между Турцией и курдами в Сирии

23:18 10.10.2019 (обновлено: 23:24 10.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил посредничества Вашингтона в достижении договоренностей между Турцией и курдами в Сирии.
"Турция атакует курдов, которые воевали друг с другом 200 лет, и у нас есть три выбора: послать туда тысячи солдат и выиграть военным путем, очень жестко ударить по Турции санкциями и в финансовом отношении, или выступить посредниками сделки между Турцией и курдами!" - написал Трамп в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с Сирией.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
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