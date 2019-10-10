Трамп предложил стать посредником между Турцией и курдами в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил посредничества Вашингтона в достижении договоренностей между Турцией и курдами в Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с Сирией.