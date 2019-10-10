Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент РФ Владимир Путин и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Туркмении Александр Блохин на церемонии встречи в аэропорту Ашхабада. 10 октября 2019

Президент РФ Владимир Путин и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Туркмении Александр Блохин на церемонии встречи в аэропорту Ашхабада. 10 октября 2019

АШХАБАД, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Ранее помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что переговоры с главой Туркмении пройдут до начала саммита. По его словам, в ходе встречи в первую очередь будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также некоторые актуальные вопросы регионального характера.

Ушаков отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами расширятся.

Среди членов российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Константин Чуйченко и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.