Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

АШХАБАД, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Ранее помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что переговоры с главой Туркмении пройдут до начала саммита. По его словам, в ходе встречи в первую очередь будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также некоторые актуальные вопросы регионального характера.
Ушаков отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами расширятся.
Среди членов российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Константин Чуйченко и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Что касается повестки саммита, то, как отметил Ушаков, главы государств примут решение о проведении очередного заседания 16 октября в Ташкенте, а также выберут будущего председателя содружества.