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РИА Новости

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

23:16 10.10.2019 (обновлено: 09:20 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Туркмении Александр Блохин на церемонии встречи в аэропорту Ашхабада. 10 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Туркмении Александр Блохин на церемонии встречи в аэропорту Ашхабада. 10 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Туркмении Александр Блохин на церемонии встречи в аэропорту Ашхабада. 10 октября 2019
АШХАБАД, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Ранее помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что переговоры с главой Туркмении пройдут до начала саммита. По его словам, в ходе встречи в первую очередь будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также некоторые актуальные вопросы регионального характера.
Председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев
Вчера, 16:11РИА Новости
Ушаков заявил о продлении полномочий главы исполкома СНГ
Ушаков отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами расширятся.
Среди членов российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Константин Чуйченко и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Что касается повестки саммита, то, как отметил Ушаков, главы государств примут решение о проведении очередного заседания 16 октября в Ташкенте, а также выберут будущего председателя содружества.
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СНГВладимир ПутинТуркменияАшхабадРоссияПолитика
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