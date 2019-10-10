Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T23:15Z
https://ria.ru/20191010/1559650065.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147991/99/1479919937_0:108:2265:1382_1036x0_80_0_0_587ea5753a71131076b28091e1027ec3.jpg
РИА Новости

В Пакистане арестовали четырех помощников организатора теракта в Мумбаи

23:15 10.10.2019
115
© AP Photo / Arshad ButtМашина скорой помощи и военные в Пакистане
Машина скорой помощи и военные в Пакистане
© AP Photo / Arshad Butt
Машина скорой помощи и военные в Пакистане. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Контртеррористическое ведомство в Пакистане арестовало в четверг четверых человек, тесно связанных с лидером крыла исламистской группировки в Пакистане Хафизом Саидом, который считается организатором теракта в индийском Мумбаи в 2008 году, сообщает газета Pakistan Today.
В Пакистане в середине июля был арестован Хафиз Саид - основатель и лидер организации "Джамаат-уд-Дава" - политического крыла базирующейся в Пакистане исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба" (признана террористической в РФ), которую в Индии обвиняют в подготовке теракта в Мумбаи.
Президент США Дональд Трамп
17 июля, 19:01РИА Новости
Трамп прокомментировал арест организатора теракта в Мумбаи
Саид с 2011 года числится на первом месте в списке "50 наиболее разыскиваемых террористов" Индии.
Как отмечает издание, среди арестованных в четверг - Зафар Икбал, Хафиз Яхья Азиз, Махуммад Ашраф и Абдул Салам. Они предстанут перед судом первой инстанции в пятницу.
Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек. Теракт осложнил и без того непростые отношения между Индией и Пакистаном, имеющими друг к другу территориальные претензии.
301010
Обсудить 0
ПакистанМумбаиСерия терактов в Мумбаи в ноябре 2008 годаВ мире
Рекомендуем
Бойцы Свободной Сирийской армии на приграничной территории Турции и Сирии Акчакале – Тель Абьяд
ВС Турции нейтрализовали 219 членов РПК в ходе операции в Сирии
РИА
Новости
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива
Новый этап выпуска белух из бухты Средняя стартует на следующей неделе
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР начинает двухдневный визит в Индию, где встретится с Моди
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложил стать посредником между Турцией и курдами в Сирии
Лента
новостей
Дональд Трамп во время встречи с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Овальном кабинете Белого дома
Трамп пригласил эмира Кувейта посетить Белый дом в 2020 году
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
ВС Турции и сирийская оппозиция заняли 11 селений на северо-востоке Сирии
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
США дали "красный свет" на операцию Турции в Сирии и отказали в поддержке
Министерство иностранных дел Нидерландов
В МИД Нидерландов объяснили отказ от прежнего имиджа страны
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков указал на ошибку Зеленского в сравнении Донбасса с Приднестровьем
Глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар
Глава минобороны Турции сообщил американскому коллеге о ходе операции в САР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что вернет три-четыре миллиона сирийских беженцев в САР
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в аэропорту Внуково-2. 1 ноября 2018
Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
09:28Названа предварительная причина пожара на иранском танкере в Красном море
09:26Мэр Саратова уверен, что виновный в убийстве девочки будет строго наказан
09:17В Москве камеры будут фиксировать признаки усталости у водителей автобусов
09:14Медведев переназначил Пиотровского директором Эрмитажа до 2022 года
09:13Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков
Лента новостейМолния