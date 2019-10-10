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РИА Новости

Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"

22:40 10.10.2019 (обновлено: 23:43 10.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за то, что он смотрит ее передачу.
Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".
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Журналистка отметила, что формат "60 минут" предполагает диалог людей с разными взглядами.

"А вы ведь не раз заявляли, что "треба говорити": с Путиным, Трампом, Донбассом и просто. Так и давайте поговорим", — написала она в телеграм-канале.

Также Скабееву удивил аргумент, что российским журналистам на Украине может быть небезопасно. Телеведущая предположила, что глава государства мог бы обеспечить ее сохранность, иначе "это какое-то Сомали".
Скабеева заключила, что готова пообщаться с Зеленским в том числе на нейтральной территории, и отметила, что ценит каждого зрителя.
Ранее офис президента Украины сообщил, что намеренно отказывается от общения с российскими СМИ, поэтому не аккредитовал их на встречу с украинским лидером. По словам замглавы офиса Кирилла Тимошенко, Скабеева подавала запрос на аккредитацию, но "она не сможет въехать на территорию Украины".
Телеведущая Ольга Скабеева
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Ольга СкабееваВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Согласен, девушка как из деревни, у неё все репортажи на гоноре и правокатор, такое чувство что для неё главное не информация как для журналиста а хайп на скандале как для блогера.
11 октября, 01:24
Товарищ .
1605103108
Лучше пусть с главредом RT Маргаритой Симоньян встречается, вот это действительно дипломатичная, талантливая журналист!
11 октября, 02:20
Товарищ .
148530023
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