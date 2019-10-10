Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за то, что он смотрит ее передачу.

Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".

Журналистка отметила, что формат "60 минут" предполагает диалог людей с разными взглядами.

"А вы ведь не раз заявляли, что "треба говорити": с Путиным, Трампом, Донбассом и просто. Так и давайте поговорим", — написала она в телеграм-канале.

Также Скабееву удивил аргумент, что российским журналистам на Украине может быть небезопасно. Телеведущая предположила, что глава государства мог бы обеспечить ее сохранность, иначе "это какое-то Сомали".

Скабеева заключила, что готова пообщаться с Зеленским в том числе на нейтральной территории, и отметила, что ценит каждого зрителя.