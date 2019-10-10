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РИА Новости
Нижегородская область

Путин похвалил нижегородского губернатора за снижение госдолга региона

22:35 10.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи
Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал снижение госдолга Нижегородской области хорошим показателем качества работы главы региона Глеба Никитина.
В ходе рабочей встречи с главой российского государства Никитин доложил о социально-экономической ситуации в регионе, в частности, о росте зарплат на 0,7% и снижении госдолга области.
"Мы с 2017 по 2018 год погасили около одного миллиарда (рублей) ... Общий уровень долга достаточно значительный был накоплен, 75 миллиардов рублей, но относительная доля долга ... упала за два года, которые я работаю, с 63 до 53,3%", - сообщил Никитин.
"Это хороший показатель качества работы. Не вернулись к прежнему показателю по долгам, а наоборот, продолжили снижение", - отметил Путин.
Никитин также доложил президенту о том, что с 2019 по 2021 годы на финансовое обеспечение национальных проектов в регионе выделяется 75 миллиардов рублей, из них 47,8 миллиарда - это средства из федерального бюджета, на 2019 год эта сумма составляет 17 миллиардов рублей, 9,6 миллиарда выделяется из бюджета региона.
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"В общем и целом у нас в среднем получается около 35% регионального софинансирования", - добавил губернатор.
Никитин сообщил главе государства, что уже с начала года в регионе началась программа по модернизации первичного звена здравоохранения - всего в Нижегородской области около 3 тысяч таких зданий и сооружений, нуждающихся в ремонте. На модернизацию и восстановление инфраструктуры планируется потратить 6 миллиардов рублей.
Губернатор рассказал и о том, что в регионе темпы снижения смертности выше, чем в среднем по России, однако на 11,5% выросла смертность от онкологических заболеваний. В области планируется строить новый онкоцентр, который сможет обслуживать порядка 30 тысяч человек, с 2017 года данный вопрос прорабатывается с Минздравом.
"В общем и целом предполагается, что затраты на этот центр составят 9,4 миллиарда (рублей), но из них около 3 миллиардов - это частные инвестиции в ПЭТ и ускоритель", - сообщил Никитин.
Он также попросил Путина поддержать область в строительстве данного онкоцентра.
"Хорошо, конечно", - сказал на это президент.
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