Делегатам из России еще не выдали визы для участия в сессии комитета ГА ООН

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков. Архивное фото

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков

ООН, 10 окт - РИА Новости. Российские дипломаты, планировавшие принять участие в работе Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, пока не получили визы в США, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Ранее американские власти не дали части российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН, а также в заседании Первого комитета организации.

Отвечая на вопрос о том, какова ситуация с выдачей виз, дипломат заявил: "Решаем". В ответ на просьбу уточнить, не выдали ли российским дипломатам визы, Ермаков сказал: "Нет - все это в долгий ящик".