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РИА Новости

Делегатам из России еще не выдали визы для участия в сессии комитета ГА ООН

22:32 10.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков. Архивное фото
ООН, 10 окт - РИА Новости. Российские дипломаты, планировавшие принять участие в работе Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, пока не получили визы в США, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Ранее американские власти не дали части российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН, а также в заседании Первого комитета организации.
Стефан Дюжаррик
4 октября, 20:29РИА Новости
В ООН ответили на предложение России о переносе работы комитета ГА из США
Отвечая на вопрос о том, какова ситуация с выдачей виз, дипломат заявил: "Решаем". В ответ на просьбу уточнить, не выдали ли российским дипломатам визы, Ермаков сказал: "Нет - все это в долгий ящик".
Как сообщил ранее РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, визы для участия в работе Первого комитета не получили 6-7 российских делегатов.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииВладимир ЕрмаковГенеральная Ассамблея ООНООНРоссияСШАВ мире
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