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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Италии выразил турецкому послу "твердое осуждение" операции в Сирии

22:32 10.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
РИМ, 10 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. МИД Италии выразил послу Турции в Риме "твердое осуждение" военной операции, начатой Анкарой на северо-востоке Сирии.
В четверг министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо распорядился вызвать в МИД турецкого дипломатического представителя. Вечером посол был принят вице-министром Мариной Серени, которая выразила ему "твердое осуждение односторонней военной инициативы Турции на северо-востоке сирийской территории", говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства.
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Серени подчеркнула, что подобные действия несут угрозу результатам, достигнутым в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* международной коалицией, членами которой являются Италия и Турция. По ее словам, такие акции могут "создать питательную почву для возвращения ИГ*".
Замглавы МИД подтвердила традиционную позицию Рима, согласно которой военного решения сирийского кризиса не существует, и достичь его можно лишь путем политического диалога. В этой связи она выразила полную поддержку деятельности, осуществляемой спецпредставителем генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
"Вице-министр выразила глубокую озабоченность последствиями турецкой операции в гуманитарном плане, подчеркнув настоятельную необходимость защищать гражданское население", - указывается в сообщении МИД.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
*Запрещенная в России террористическая организация
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