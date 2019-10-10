Зеленский назвал виноватых в том, что украинцы едут на заработки в Россию

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти виновны в том, что украинцы едут в Россию на заработки.
"Я думаю, если они едут в Россию работать - виноваты мы. Если у нас нет альтернативы, человек что-то ищет", - заявил Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские телеканалы.
Президент подчеркнул, что государство не может запретить своим гражданам ездить в РФ на заработки. "Можем ли мы, творить демократическое государство и запрещать людям туда ехать - наверное нет", - добавил Зеленский.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа", представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук ранее сообщил, что минимальная пенсия и прожиточный минимум на Украине сократились за пять лет в 2,2 раза. Он отметил, что в стране также сократился прожиточный минимум - в 2,2 раза за пять лет (со 147,2 до 65,9 доллара). По его словам, минимальная зарплата в долларах в стране приближается к уровню докризисного 2013 года.
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