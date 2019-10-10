В Крыму заявили, что не нуждаются в подачках Украины в виде поставки воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Крым не нуждается в подачках Украины в виде поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, заявила глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона не поднимала вопрос подачи воды в Крым, вода Северным каналом на полуостров не пойдет.
"Украина все, что могла, уже сделала: отключила свет, устроив для крымчан блэкаут, отключила неожиданно воду. Со всем этим "негораздами" крымчане достойно справились. На данный момент Крыму вода из Украины не нужна, мы не нуждаемся в подачках", - сказала РИА Новости Гридчина.
Глава общины призвала Зеленского не объявлять монополию на днепровскую воду.
"Днепр течет по территории Белоруссии и России, поэтому на днепровскую воду у трех стран равные права", - подчеркнула Гридчина.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".