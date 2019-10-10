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РИА Новости

Прокуратура выяснит, как в "Шереметьево" пропустили пассажира с пистолетом

22:11 10.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДемонстрация самозарядного пистолета "Удав" на полигоне АО "ЦНИИточмаш" в Московской области
Демонстрация самозарядного пистолета Удав на полигоне АО ЦНИИточмаш в Московской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Демонстрация самозарядного пистолета "Удав" на полигоне АО "ЦНИИточмаш" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Столичная межрегиональная транспортная прокуратура проверит исполнения требований законодательства в сфере транспортной безопасности в международном аэропорту "Шереметьево", где пассажир пронес пистолет на борт, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
Ранее представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что рейс Москва - Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того как один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. Он добавил, что пассажира доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее, за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении.
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"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" и ПАО "Аэрофлот", отвечающих за соблюдение требований законодательства транспортной безопасности. В том числе прокуратура проверит соблюдение сотрудниками аэропорта правил проведения предполётного досмотра пассажиров и их багажа", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 10 октября борт авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва-Шереметьево-Бургас, внепланово совершил посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета.
"Установлено, что один из пассажиров нарушил правила перевозки специальных средств на воздушном судне. Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - говорится в сообщении.
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АэрофлотМВД РФРостов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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