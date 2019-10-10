Кипр станет для "Ростеха" новой площадкой возможности реализации проектов

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кипр станет новой платформой для возможности реализации накопленного опыта структурных проектов "Ростеха", рассказал РИА Новости заместитель председателя Российско-Сингапурского делового совета Сергей Пронин.

"Деловой совет по сотрудничеству с Кипром представляет интересы Внешэкономбанка, а Российско-Сингапурский деловой совет представляет интересы "Ростеха" - мы встретились и подписали соглашение об объединении наших усилий на платформе Кипра как регионального центра выхода на рынки Ближнего Востока, Арабские страны, Европейского союза", - рассказал Пронин.

Он уточнил, что "Кипрский совет объединяет в своем составе участников региональных инвесторов, наша задача - максимально саккумулировать финансовые ресурсы и технологические ресурсы, которые предоставляет государственная корпорация, и тот опыт, который накоплен "Ростехом" по реализации структурных серьезных проектов на территории РФ и за рубежом, совместно реализовать уже на кипрской платформе, на новых рынках".

Пронин объяснил, что "на территории Кипра присутствуют инвестиционные компании, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, европейские инвестиционные фонды, израильские фонды, формируется финансовая группа Китая - площадка Кипра воплощает международную кооперацию".

Он рассказал, что среди интересных проектов озвучивалась возможность совместного участия в восстановлении Сирии, "прозвучали интересные предложения кипрских партнеров - российское участие в строительстве медицинских центров, развитие транспортной инфраструктуры Кипра, развитие портовой инфраструктуры, которая находится в приоритете".