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РИА Новости

Самым большим московским "бизнес-центром" оказалась хрущевка

21:52 10.10.2019 (обновлено: 09:09 11.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПятиэтажные дома в Москве
Пятиэтажные дома в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Пятиэтажка на проспекте Вернадского оказалась адресом регистрации более тысячи юридических лиц, сообщил РБК.
Дом по адресу проспект Вернадского, 24 стал рекордсменом среди московских строений по этому показателю.
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"Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы", - отмечает издание со ссылкой на "Такском-Досье".
Количество зарегистрированных по этому адресу юрлиц резко выросло за последние несколько недель. Так, 24 сентября здесь были "прописаны" 522 организации.
Для сравнения издание приводит 60-этажный бизнес-центр "Империя" в "Москва-сити", где оформлены 366 юрлиц.
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МоскваЭкономика
Популярные комментарии
И конечно, никто не знает, на кого зарегистрированы и чем занимаются эти тысяча фирм, потому что все силы следователей и проверяющих брошены на фонд иностранного агента Навального, у которого миллиарды отмытых рублей, которые уже месяц никто не может найти. Может не там ищут?
10 октября, 22:25
Alex Fedorov
2021007
Все всё знали , отвечать ни кто не хочет !
10 октября, 23:08
Дядька Митька
1240001
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