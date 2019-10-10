Самым большим московским "бизнес-центром" оказалась хрущевка

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Пятиэтажка на проспекте Вернадского оказалась адресом регистрации более тысячи юридических лиц, сообщил . Пятиэтажка на проспекте Вернадского оказалась адресом регистрации более тысячи юридических лиц, сообщил РБК.

Дом по адресу проспект Вернадского, 24 стал рекордсменом среди московских строений по этому показателю.

"Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы", - отмечает издание со ссылкой на "Такском-Досье".

Количество зарегистрированных по этому адресу юрлиц резко выросло за последние несколько недель. Так, 24 сентября здесь были "прописаны" 522 организации.