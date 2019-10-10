Онкодиспансер в Петербурге опроверг данные о низких зарплатах санитарок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Городской клинический онкологический диспансер в Санкт-Петербурге опроверг данные профсоюза медработников "Альянс врачей" о низком уровне зарплат санитарок отделения химиотерапии.

Накануне петербургское отделение "Альянса врачей" опубликовало на своем канале в YouTube видеоматериал, где одна из санитарок отделения химиотерапии Городского онкодиспансера жаловалась на низкую зарплату в пределах 24 тысяч рублей в месяц, что не соответствует целевым показателям майских указов президента РФ. Также в материале указывалось на необоснованную отмену доплат и нехватку санитарок в отделении химиотерапии.

"Базовый оклад санитарки на сегодняшний день составляет 19 тысяч рублей. Однако каждое учреждение предоставляет возможность младшему персоналу заработать больше, эффективно и честно выполняя свои должностные обязанности. В Городском клиническом онкодиспансере доплата за расширение объема работы в пределах своего рабочего времени, о которой говорится в ролике, была отменена по решению самих санитарок отделения химиотерапии. Между тем за сентябрь диапазон их зарплат составил от 28 до 42 тысяч рублей", - говорится в ответе Городского клинического онкологического диспансера на запрос РИА Новости.

Как отмечает медучреждение, средняя заработная плата младшего медицинского персонала в 2018 году составила 51,16 тысячи рублей, а по данным за январь – август 2019 года – около 46 тысяч рублей. "Однако год еще не завершен, и с учетом выплат по итогам года заработная плата должна достигнуть целевого показателя на 2019 год – 54,83 тысячи рублей. Таким образом, дорожная карта… выполняется", - констатирует онкодиспансер.

Уточняется также, что сейчас диспансер не испытывает острой нехватки в младшем медицинском персонале, и сотрудники на должность санитарок требуются только в реанимацию и на посты интенсивной терапии, где высока нагрузка на персонал. "Штатное расписание отделения химиотерапии предусматривает 4 ставки, все они укомплектованы", - информирует медицинское учреждение.

По данным администрации Городского клинического онкологического диспансера, в региональное отделение "Альянса врачей" входят три санитарки, тогда как общее количество сотрудников составляет более 1,5 тысяч человек.

Медицинское учреждение информирует также, что в четверг главный врач Городского клинического онкологического диспансера Эльдар Топузов провел встречу с лидером "Альянса врачей" Анастасией Васильевой. "Надеюсь, мы нашли некоторые точки соприкосновения. Есть вопросы, которые мы будем дальше в рабочем порядке решать. В нашем стационаре все спокойно, мы работаем в штатном режиме, и в этом убедились руководители "Альянса", - сказал Топузов, слова которого приводит онкодиспансер.