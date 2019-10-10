Париж призвал провести встречу коалиции в связи с ситуацией в Сирии

ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя операцию Турции в Сирии, призвал провести срочную встречу международной антитеррористической коалиции.
"Франция хочет, чтобы эта международная коалиция, которая была солидарной до настоящего момента, могла бы собраться в срочном порядке, чтобы обозначить ответственность каждого - как Турции, так и всех членов коалиции", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 2.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.
* запрещенная в России террористическая организация.