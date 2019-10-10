Париж призвал провести встречу коалиции в связи с ситуацией в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.