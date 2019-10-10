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РИА Новости
Война в Сирии

Париж призвал провести встречу коалиции в связи с ситуацией в Сирии

21:47 10.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя операцию Турции в Сирии, призвал провести срочную встречу международной антитеррористической коалиции.
"Франция хочет, чтобы эта международная коалиция, которая была солидарной до настоящего момента, могла бы собраться в срочном порядке, чтобы обозначить ответственность каждого - как Турции, так и всех членов коалиции", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 2.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎ТурцияСирияВ мире
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