Свердловская область начала возведение спортобъектов к Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Свердловская область приступила к строительству спортивных объектов к Универсиаде-2023, сообщил в четверг губернатор региона Евгений Куйвашев на президентском совете по развитию физкультуры и спорта.
Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято 2 июля на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) в Неаполе. Все 23 члена исполкома поддержали заявку Екатеринбурга, который был единственным претендентом на проведение Универсиады-2023.
В четверг Куйвашев проинформировал Владимира Путина и членов Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта о практических шагах по подготовке к Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Заседание совета, которое глава государства провел в Нижнем Новгороде, было посвящено механизмам достижения национальных целей и решению стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах РФ и на местном уровне.
"Свердловская область активно ведет подготовку к летней Универсиаде в 2023 году: создан организационный комитет, мы уже приступили к строительству спортивных объектов", – приводятся в сообщении департамента информполитики региона слова Куйвашева.
В ходе заседания совета президент России обратил особое внимание его участников на необходимость работы с подрастающим поколением.
"Целесообразно создавать школьные и студенческие спортклубы, встраивать их в систему соревнований. В целом соревнования, которые проходят в России, должны охватывать все возрасты и все группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды спорта", – цитирует департамент главу государства.
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По словам губернатора, Свердловская область сегодня активно участвует в проведении крупных международных мероприятий, что способствует популяризации спорта.
"Совсем недавно при вашей поддержке мы провели чемпионат мира по боксу, на 2022 год заявились на проведение чемпионата мира по баскетболу среди женщин. Это дает возможность развивать спортивную инфраструктуру и, конечно же, подавать пример юным, увлекать наших детей занятиями спортом", – отметил глава региона.