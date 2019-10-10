Свердловская область начала возведение спортобъектов к Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Свердловская область приступила к строительству спортивных объектов к Универсиаде-2023, сообщил в четверг губернатор региона Евгений Куйвашев на президентском совете по развитию физкультуры и спорта.

Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято 2 июля на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) в Неаполе. Все 23 члена исполкома поддержали заявку Екатеринбурга, который был единственным претендентом на проведение Универсиады-2023.

В четверг Куйвашев проинформировал Владимира Путина и членов Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта о практических шагах по подготовке к Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Заседание совета, которое глава государства провел в Нижнем Новгороде, было посвящено механизмам достижения национальных целей и решению стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах РФ и на местном уровне.

"Свердловская область активно ведет подготовку к летней Универсиаде в 2023 году: создан организационный комитет, мы уже приступили к строительству спортивных объектов", – приводятся в сообщении департамента информполитики региона слова Куйвашева.

В ходе заседания совета президент России обратил особое внимание его участников на необходимость работы с подрастающим поколением.

"Целесообразно создавать школьные и студенческие спортклубы, встраивать их в систему соревнований. В целом соревнования, которые проходят в России, должны охватывать все возрасты и все группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды спорта", – цитирует департамент главу государства.

По словам губернатора, Свердловская область сегодня активно участвует в проведении крупных международных мероприятий, что способствует популяризации спорта.