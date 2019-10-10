МЧС сделало смс-рассылку о розыске девятилетней девочки в Саратове

САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. МЧС распространило информацию о розыске девятилетней девочки в Саратове посредством смс-рассылки жителям области.

Полиция в Саратове в среду начала розыск девятилетней девочки, которая в среду в 07.30 (06.30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи девочки, которую наряду с полицией ищут волонтеры отряда "Лиза Алерт".

"09.10.19 в Саратове пропала… (девочка) 2009 года рождения. Вышла из дома 7 по улице Высокая. Нормального телосложения, рост 130, глаза серо-голубые, волосы светло-русые, на левой щеке родинка. Одета в куртку ментолового, шапку малинового, ботинки черного цвета, серьги в виде цветка", - говорится в тексте смс-рассылки МЧС.