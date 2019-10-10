МЧС сделало смс-рассылку о розыске девятилетней девочки в Саратове

САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. МЧС распространило информацию о розыске девятилетней девочки в Саратове посредством смс-рассылки жителям области.
Полиция в Саратове в среду начала розыск девятилетней девочки, которая в среду в 07.30 (06.30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи девочки, которую наряду с полицией ищут волонтеры отряда "Лиза Алерт".
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"09.10.19 в Саратове пропала… (девочка) 2009 года рождения. Вышла из дома 7 по улице Высокая. Нормального телосложения, рост 130, глаза серо-голубые, волосы светло-русые, на левой щеке родинка. Одета в куртку ментолового, шапку малинового, ботинки черного цвета, серьги в виде цветка", - говорится в тексте смс-рассылки МЧС.
Ранее в соцсетях в четверг вечером распространили фотокопию ориентировки-задания, в которой указано о розыске неизвестного мужчины лет 30-40 по подозрению в убийстве, который якобы причастен к исчезновению ребенка. В пресс-службе областного главка МВД информацию о распространении ориентировки не подтвердили. Однако детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявила РИА Новости, что ориентировка на неизвестного мужчину, который может быть причастен к пропаже девочки в Саратове, является достоверной.
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