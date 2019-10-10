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РИА Новости
Война в Сирии

Турция предупредила Россию об операции в Сирии за день до начала

21:29 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМИД Турции Мевлют Чавушоглу
МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Турция предупредила Россию о начале операции в Сирии за день до нее, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы поговорили по телефону с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым за день до начала операции. Мы их предупредили обо всем. У нас нет контактов с (сирийским) режимом. Но на поле есть общение на уровне военных, разведки… РФ выступает как гарант (сирийского урегулирования), Иран тоже", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.
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Он добавил, что позиция Анкары о невозможности политического диалога с президентом Сирии Башаром Асадом остается неизменной.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "174 террориста". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
* запрещенная в России террористическая организация.
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