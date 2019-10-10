Глава МИД Турции назвал причину военной операции в Сирии

"США говорят, что без разрешения их координационного центра в Катаре ни один самолет не взлетит. Но мы здесь боремся с терроризмом. И решения ООН по борьбе с терроризмом есть... Мы всех уведомили, но не потому, что нам нужны разрешения, а потому что являемся членами коалиции и чтобы предотвратить аварии и столкновения. Здесь территория Сирии, у США нет права командовать в сирийском воздушном пространстве, и решать, кому летать, а кому нет", - сказал Чавушоглу.