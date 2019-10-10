Мигранты блокировали мост на границе Мексики и США

МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Утром в четверг группа из 100 человек, ожидающих решения по предоставлению гуманитарного убежища на территории США, блокировала мост, соединяющий Матаморос в штате Тамаулипас и техасский Браунсвиль, сообщают местные СМИ.

"Нам нужна работа, чтобы поставить детей на ноги, поддержка и средства к существованию, мы измождены, с нами больные старики и дети", - цитирует издание Milenio одного из протестующих.

По словам мигрантов, они устали ждать решения в Матаморосе, а встреча с судьёй для тех, кто попал на приём в миграционную службу США, назначена на январь.

Перекрытие моста вызвало хаос с мексиканской стороны, откуда в Браунсвиль ежедневно направляются на работу и учёбу местные жители. Силы пограничной службы США блокировали проходы моста и привели персонал в состояние повышенной готовности на случай попытки проникновения людей через границу.

Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.