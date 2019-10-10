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РИА Новости

Зеленский выступил за привлечение МВФ к переговорам по Приватбанку

21:09 10.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что к переговорам по решению ситуации с Приватбанком можно привлечь представителей Международного валютного фонда (МВФ) в качестве международных экспертов.
В сентябре суд в Киеве начал слушать иск о незаконности национализации Приватбанка по сути. По словам адвоката Андрея Пожидаева, в суде рассматривается законность договоров, которые заключались государством в процессе выведения Приватбанка с рынка. Истцами выступили украинский бизнесмен, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский и компания Triantal Investments Ltd. Зеленский считает необходимым привлечение международных независимых экспертов для урегулирования вопросов с Приватбанком еще до суда.
Отделение ПриватБанка
Вчера, 14:29РИА Новости
Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому
"Если будут такие переговоры (по решению ситуации с Приватбанком – ред.), то мне кажется, что должны быть международные эксперты. Эти люди могут быть и от МВФ, и от кого угодно, кому доверяет общество", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
Он отметил, что в любом случае будет публично защищать интересы Украины и Приватбанка, который является государственным.
Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. Нацбанк Украины обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.
Жители Донецка у офиса ПриватБанка
13 мая, 14:28Радио Sputnik
"Приоткрыть завесу тайн". Юрист о ситуации вокруг Приватбанка на УкраинеВ Киеве началось расследование после жалобы судей на Петра Порошенко, связанной с решением по Приватбанку. В эфире радио Sputnik, юрист в области международного права Тимур Маршани не исключил уголовной ответственности действующего президента Украины.
Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность.
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МВФПриватБанкИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийКиевУкраинаЭкономика
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