Зеленский хочет остановить конфликт в Донбассе в ближайшее время

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет в ближайшее время остановить конфликт в Донбассе.

"Остановить войну - я хочу в ближайшее время это сделать", - заявил Зеленский в четверг в ходе пресс-конференции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.