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РИА Новости

В Смоленской области устранили аварию, оставившую 11 тысяч человек без воды

21:04 10.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран
Кран
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кран. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Коммунальные службы устранили аварию, которая утром в четверг оставила без холодной воды поселок с населением свыше 11 тысяч человек в Смоленской области, сообщает главное управление МЧС по региону.
Информация об аварийном отключении холодной воды в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района поступила спасателям около 10.15 мск четверга. Поломка глубинного насоса на водозаборе оставила без водоснабжения 110 многоквартирных жилых домов и 148 домов частного сектора с населением 11380 человек, 11 социально значимых объектов.
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"В 20.15 (мск) 10.10.2019 ремонтные работы завершены, холодное водоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Население поселка, по данным открытых источников, на начало 2018 года составляло 11635 человек.
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