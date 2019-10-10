В Смоленской области устранили аварию, оставившую 11 тысяч человек без воды

ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Коммунальные службы устранили аварию, которая утром в четверг оставила без холодной воды поселок с населением свыше 11 тысяч человек в Смоленской области, сообщает главное управление МЧС по региону.

Информация об аварийном отключении холодной воды в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района поступила спасателям около 10.15 мск четверга. Поломка глубинного насоса на водозаборе оставила без водоснабжения 110 многоквартирных жилых домов и 148 домов частного сектора с населением 11380 человек, 11 социально значимых объектов.

"В 20.15 (мск) 10.10.2019 ремонтные работы завершены, холодное водоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.