В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт — РИА Новости. Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что рейс Москва — Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет.

"Один из пассажиров самолета, выполнявшего рейс Москва — Бургас, забыл сдать перед посадкой травматический пистолет, о чем сообщил стюардессе, а она бортпроводнику. После этого было принято решение о посадке самолета в аэропорту Ростова-на-Дону", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажира доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее был составлен протокол об административном правонарушении. Собеседник агентства добавил, что информации о том, что самолет вылетел к месту назначения, у него нет.

Директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова рассказала РИА Новости, что аэропорт проведет внутреннюю проверку после инцидента с пронесшим оружие на борт пассажиром.

"Досмотр багажа пассажиров, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов обеспечивался дочерней компанией аэропорта АО "Шереметьево Безопасность". На данный момент проводится внутренняя проверка по факту инцидента", — сказала Захаренкова.

Она добавила, что усилен контроль за работой инспекторов досмотра, с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра.

По ее словам, самолет SU 2156 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в плановом режиме в 15:55 мск по маршруту Москва — Бургас.

"Самолет, выполнявший рейс SU2156 из Шереметьево в Бургас, совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета. Одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне", — сказала сотрудница пресс-службы "Аэрофлота".

Она добавила, что правоохранительными органами Ростова-на-Дону проводится проверка.