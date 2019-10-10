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РИА Новости

СК начал проверку после ДТП в Калужской области

20:42 10.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. СК выясняет обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области, в котором погибли четыре человека, шестеро пострадали, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Авария произошла в 16.20 мск на 202 километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, при развороте врезался в грузовик Scania, который ехал в попутном направлении.
После этого, по данным полиции, микроавтобус съехал в кювет. В результате ДТП четыре человека погибли и шестеро получили травмы различной степени тяжести.
"Следователи начали по данному факту проверку по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным следствия, среди погибших - водитель микроавтобуса.
"Следствием будет изъята необходимая документация, устанавливается собственник микроавтобуса, лица, ответственные за безопасность пассажиров и проведение работ по техническому обслуживанию автомобиля, техническое состояние транспортных средств", - говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии и личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции, представители оперативных и медицинских служб.
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