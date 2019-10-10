СК начал проверку после ДТП в Калужской области

ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. СК выясняет обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области, в котором погибли четыре человека, шестеро пострадали, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Авария произошла в 16.20 мск на 202 километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, при развороте врезался в грузовик Scania, который ехал в попутном направлении.

После этого, по данным полиции, микроавтобус съехал в кювет. В результате ДТП четыре человека погибли и шестеро получили травмы различной степени тяжести.

"Следователи начали по данному факту проверку по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, среди погибших - водитель микроавтобуса.

"Следствием будет изъята необходимая документация, устанавливается собственник микроавтобуса, лица, ответственные за безопасность пассажиров и проведение работ по техническому обслуживанию автомобиля, техническое состояние транспортных средств", - говорится в сообщении.