Глава МИД Турции рассказал о первом этапе военной операции в Сирии

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. Турецкие войска планируют войти внутрь территории Сирии на 30 километров, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"На первом этапе мы планируем создать зону безопасности длиной 120 километров, затем — 400 километров. Ширина — около 30 километров, снижать ее не планируем", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV

"Источник мира"

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

Турецкий лидер назвал три цели операции: обезопасить южную границу от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать".

Такой шаг Анкары вызвал критику со стороны некоторых соседних стран, а также Евросоюза.

В Минобороны Турции сообщили, что, по последним данным, в ходе операции уничтожены 174 террориста.

В Сирии заявили о гибели восьми мирных жителей и 20 раненых.