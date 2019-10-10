Минобороны Турции сообщило о 174 "уничтоженных террористах" в Сирии

АНКАРА, 10 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. В ходе операции "Источник мира" на севере Сирии уничтожены "174 террориста", говорится в сообщении минобороны Турции

Ранее сообщалось о 109 "уничтоженных террористах" с начала операции.

"В рамках операции "Источник мира" в результате воздушной атаки в районе Рас эль-Айн уничтожены 19 террористов. Таким образом, число обезвреженных террористов с начала операции составило 174", - сообщило турецкое военное ведомство.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.