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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны Турции сообщило о 174 "уничтоженных террористах" в Сирии

20:38 10.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisДым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
АНКАРА, 10 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. В ходе операции "Источник мира" на севере Сирии уничтожены "174 террориста", говорится в сообщении минобороны Турции
Ранее сообщалось о 109 "уничтоженных террористах" с начала операции.
"В рамках операции "Источник мира" в результате воздушной атаки в районе Рас эль-Айн уничтожены 19 террористов. Таким образом, число обезвреженных террористов с начала операции составило 174", - сообщило турецкое военное ведомство.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
*Запрещенная в России террористическая организация
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