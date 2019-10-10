На Кубани с января назначили выплаты за первого ребенка 10,5 тысячи семей

КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края с начала текущего года назначили выплаты за первого ребенка 10,5 тысячи семей, говорится в сообщении краевых властей.

Отмечается, что выплаты планируются в рамках нацпроекта "Демография", объем финансирования которого в этом году составляет 7,7 миллиарда рублей. Как пояснили в пресс-службе администрации края, в рамках нацпроекта разработаны пять региональных проектов, нацеленных на рост рождаемости, вовлечение людей в занятия спортом, увеличение продолжительности здоровой жизни.

"Основная часть средств – более 6 миллиардов рублей – в этом году пойдет на проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Средства будут направлены, в том числе, на региональный материнский капитал", - говорится в сообщении.

"С начала года по проекту ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка назначены 10,5 тысячи семей", - уточнили в ведомстве со ссылкой на минтруда и соцразвития региона. Отмечается, что до конца года планируется назначить такую выплату 10,6 тысячи семей, а до 2024 года – 50,2 тысячи семей.

"Также предусмотрены ежемесячные выплаты на третьего ребенка или последующих детей. В этом году выплаты будут назначены 3 тысячам семей, а до 2024 года – 18 тысячам", - добавили в ведомстве. Кроме того, в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в крае в этом году ведется строительство пяти детских садов на 1 140 мест, отмечают краевые власти.