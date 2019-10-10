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РИА Новости

На стройке первого энергоблока Курской АЭС-2 погиб рабочий

20:27 10.10.2019 (обновлено: 20:35 10.10.2019)
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© Фото : Концерн "Росэнергоатом"Площадка Курской АЭС-2
Площадка Курской АЭС-2
© Фото : Концерн "Росэнергоатом"
Площадка Курской АЭС-2. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Несчастный случай произошел в пятницу на строительстве первого энергоблока новой Курской АЭС-2 в России, в результате погиб рабочий, сообщила пресс-служба АО "Концерн Титан-2" (входит в контур управления госкорпорации "Росатом").
"При монтаже металлокаркаса здания турбоагрегата строящегося первого замещающего энергоблока Курской АЭС-2 произошёл несчастный случай, приведший к гибели рабочего", - говорится в сообщении. Подробности не приводятся.
Создана комиссия по расследованию и выявлению причин происшедшего. "Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - отметил концерн.
Курская АЭС-2 — атомная станция, которая со временем заместит выводимые из эксплуатации энергоблоки ныне действующей Курской атомной станции. Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ. Это российский типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной атомной электростанции на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Строительство энергоблока №1 Курской АЭС-2 началось 29 апреля 2018 года.
Курская АЭС - крупнейший в Среднерусском Черноземье генерирующий источник электроэнергии. Станция расположена в 40 километрах юго-западнее Курска на левом берегу реки Сейм. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 тысячи мегаватт. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах блоки прошли глубокую техническую модернизацию.
Строительный холдинг "Концерн Титан-2" участвует в сооружении крупных объектов атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, возводимых по принципу единого строительного цикла – от разработки проектной документации до сдачи объекта "под ключ", включая поставку и наладку оборудования.
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