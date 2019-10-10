На стройке первого энергоблока Курской АЭС-2 погиб рабочий

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Несчастный случай произошел в пятницу на строительстве первого энергоблока новой Курской АЭС-2 в России, в результате погиб рабочий, сообщила пресс-служба АО "Концерн Титан-2" (входит в контур управления госкорпорации "Росатом").

"При монтаже металлокаркаса здания турбоагрегата строящегося первого замещающего энергоблока Курской АЭС-2 произошёл несчастный случай, приведший к гибели рабочего", - говорится в сообщении. Подробности не приводятся.

Создана комиссия по расследованию и выявлению причин происшедшего. "Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - отметил концерн.

Курская АЭС-2 — атомная станция, которая со временем заместит выводимые из эксплуатации энергоблоки ныне действующей Курской атомной станции. Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ. Это российский типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной атомной электростанции на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Строительство энергоблока №1 Курской АЭС-2 началось 29 апреля 2018 года.

Курская АЭС - крупнейший в Среднерусском Черноземье генерирующий источник электроэнергии. Станция расположена в 40 километрах юго-западнее Курска на левом берегу реки Сейм. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 тысячи мегаватт. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах блоки прошли глубокую техническую модернизацию.