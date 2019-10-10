Власти Рязанской области рассказали, когда решат вопрос обманутых дольщиков

РЯЗАНЬ, 10 окт - РИА Новости. Рязанская область в 2020 году полностью решит проблему обманутых участников долевого строительства, сообщил в четверг в ходе публичного отчета перед жителями региона министр регионального строительного комплекса Вячеслав Меньшов.

Серия открытых публичных отчетов заместителей председателя правительства области и руководителей центральных исполнительных органов государственной власти подведомственных им блоков в Рязанской области началась с 26 сентября. Новый формат взаимодействия с гражданами введен в регионе по инициативе губернатора Николая Любимова и поддержан жителями региона по результатам интернет-голосования. Цель публичных отчетов - прямой диалог власти с жителям региона. Публичные отчеты уже провели первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова, заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Филиппов и руководители курируемых министерств и ведомств.

В четверг, 10 октября, состоялся публичный отчет заместителя председателя правительства региона Евгения Беленецкого и руководителей курируемых им министерств - министерства регионального строительного комплекса, министерства транспорта и автомобильных дорог, министерства ТЭК и ЖКХ и главного управления архитектуры и градостроительства.

Как обычно, мероприятие прошло на площадке пространства коллективной работы "Точка кипения" технопарка РИНТЦ, и принять в нем участие могли все желающие. Прямая трансляция велась на официальных страницах Рязанской области в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Выступившие с отчетом чиновники рассказали о конкретных результатах своей работы, а также ответили на вопросы аудитории в зале, пользователей соцсетей, видеовопросы.

"Всего в зоне риска на территории региона два года назад находилось 28 жилых домов, срок передачи квартир по которым был нарушен. В результате проведенной работы введено в эксплуатацию 24 дома, осталось решить проблему по четырем объектам. Но выявлены еще два дома, которые в срок не будут переданы гражданам", - сказал Меньшов.

По его словам, до конца текущего года будут исполнены обязательства перед участниками долевого строительства еще двух жилых комплексов.

"Нарушенные права дольщиков оставшихся объектов планируется восстановить до конца 2020 года", - пояснил Меньшов.

Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, передавались присутствующему в зале представителю отдела по работе с обращениями граждан аппарата правительства региона, и заявители, как отмечают областные власти, обязательно получат на них ответы.