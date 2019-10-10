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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мусульмане РТ провели мастер-классы для людей с психическими расстройствами

20:22 10.10.2019
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) провел в Казани мастер-классы для людей с психическими расстройствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе исламского центра.
"В эти в Казани проходит V Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями "Другие?" в рамках международной выставки "Индустрия здоровья. Казань". Мероприятие приурочено к празднованию Всемирного дня психического здоровья", - отметили в пресс-службе.
Работники фонда "Закят" совместно со Школой ремёсел провели творческие мастер-классы для всех желающих.
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"Специалисты продемонстрировали, какие изделия можно сделать из шерсти, раскрашивать гипсовые фигурки и многое другое. Кроме того, фонд "Закят" каждому участнику выдал соответствующий диплом", - сообщили в ДУМ РТ.
Фестиваль "Другие?" – ежегодный проект Союза охраны психического здоровья, направленный на улучшение здоровья и качества жизни людей, страдающих психическими расстройствами, через развитие системы негосударственных реабилитационных услуг, а также общественно-ориентированной психиатрической помощи и социальной защиты.
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Религия и мировоззрениеТатарстанрелигия
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