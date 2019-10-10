Путин оценил проект нижегородского культурно-образовательного центра

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту России Владимиру Путину концепцию создания на Стрелке культурно-образовательного центра, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава государства посетил павильон 800-летия Нижнего Новгорода в рамках международного форума "Россия – спортивная держава", который стартовал в Нижнем Новгороде в четверг.

"Губернатор Нижегородской области представил президенту концепцию создания культурно-образовательного центра на нижегородской Стрелке (месте слияния Оки и Волги – ред.) в павильоне 800-летия города. Проект может быть реализован по аналогии с центрами, создаваемыми при федеральной поддержке в Кемерове, Калининграде, Севастополе и Владивостоке", - говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что ключевым объектом территории станут уникальные ажурные конструкции, сохранившиеся после Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Их несколько лет назад обнаружили нижегородские градозащитники.

"Сейчас готовится к разработке проект новой жизни для пакгаузов, которые были скрыты за кирпичными стенами. Мы хотим "перезагрузить" их через музейное пространство. На Стрелке предполагается разместить и новое здание филармонии. Сами пакгаузы мы "зашиваем" в стекло, чтобы обеспечить климатический режим для музейных пространств. Внутри будет 4,2 тысячи квадратных метров. Хотелось бы, что это место стало таким же символом страны, как Сиднейская опера, узнаваемым во всем мире", - сказал Никитин.

"Красиво. Это будет лучше, чем в Сиднее. Хорошо у вас получилось", - отметил Путин.

Одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода, Стрелка становится местом притяжения любителей искусства. Так, 29 июня на Стрелке состоялось вручение федеральной премии "Инновация" — главной награды в области современного искусства в России, учрежденной министерством культуры РФ. Впервые итоги премии подводились не в Москве.