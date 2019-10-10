Посол Катара обсудил в МИД боевые действия на севере Сирии

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Катара в Москве Фахада Аль-Аттыйю по его просьбе.

"В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских связей, включая график соответствующих контактов и мероприятий. Обсуждались также последние события на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Сирии и ее северо-восточной части", - сообщил МИД РФ.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "109 террористов". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.