Швеция выступила за введение ЕС эмбарго на поставки оружия в Турцию

СТОКГОЛЬМ, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде заявила в четверг о необходимости введения оружейного эмбарго в отношении Турции со стороны ЕС.

Однако перед тем как выносить вопрос на обсуждение в ЕС министр должна заручиться поддержкой шведского парламента.

"По этой причине завтра я намерена обратиться к парламенту за поддержкой, чтобы работать над тем, чтобы ЕС ввел санкций в отношении Турции в форме эмбарго на поставки оружия", - заявила министр в эфире Sveriges Radio

По данным Шведской государственной инспекции по стратегическим продуктам (ISP), которые приводит издание Svenska Dagbladet , в 2018 году Швеция поставила Турции продукцию ВПК на сумму в 300 миллионов крон (около 30 миллионов евро). Отмечается, что это - рекордно высокий показатель.

Ранее Линде резко осудила действия правительства Турции и призвала Совет безопасности ООН вмешаться, чтобы остановить эскалацию конфликта.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.