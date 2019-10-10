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РИА Новости
Война в Сирии

Швеция выступила за введение ЕС эмбарго на поставки оружия в Турцию

20:08 10.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКолонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде заявила в четверг о необходимости введения оружейного эмбарго в отношении Турции со стороны ЕС.
Однако перед тем как выносить вопрос на обсуждение в ЕС министр должна заручиться поддержкой шведского парламента.
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"По этой причине завтра я намерена обратиться к парламенту за поддержкой, чтобы работать над тем, чтобы ЕС ввел санкций в отношении Турции в форме эмбарго на поставки оружия", - заявила министр в эфире Sveriges Radio.
По данным Шведской государственной инспекции по стратегическим продуктам (ISP), которые приводит издание Svenska Dagbladet, в 2018 году Швеция поставила Турции продукцию ВПК на сумму в 300 миллионов крон (около 30 миллионов евро). Отмечается, что это - рекордно высокий показатель.
Ранее Линде резко осудила действия правительства Турции и призвала Совет безопасности ООН вмешаться, чтобы остановить эскалацию конфликта.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииАнн Линде (МИД Швеции)Война в СирииЕвросоюзШвецияТурцияСирияВ мире
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