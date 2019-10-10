Лукашенко пригласил Зеленского посетить Белоруссию

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире

МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу Влалимира Зеленского посетить с официальным визитом Белоруссию в удобное время, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

В конце прошлой недели в украинском Житомире прошел Форум регионов Белоруссии и Украины, в рамках которого состоялась первая личная встреча лидеров двух государств.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому... Президент также пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Лукашенко поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", - процитировали в пресс-службе письмо президента.