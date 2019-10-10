Кипр назвал операцию Турции в Сирии нарушением международного права

АФИНЫ, 10 окт - РИА Новости. Никосия считает грубым нарушением международного права турецкое военное вторжение в Сирию и осуждает попытки изменить демографическую ситуацию, говорится в заявлении МИД Кипра.

"Министерство иностранных дел Республики Кипр решительно осуждает новое военное вторжение Турции в северо-восточную Сирию и призывает Турцию немедленно прекратить военные операции. Турецкое вторжение грубо нарушает международное право и Устав ООН. В то же время оно подрывает прогресс, достигнутый в борьбе с ИГИЛ* и создает условия для возвращения джихадистов в пострадавшие районы", - говорится в заявлении.

По мнению Никосии, действия Турции подрывают политический процесс урегулирования затянувшегося сирийского конфликта после обнадеживающей разработки соглашения о создании Конституционной комиссии.

Кипр выражает протест против насильственного изменению демографического характера местного населения на северо-востоке Сирии.

"Военная операция в Турции вызовет широкомасштабную гуманитарную трагедию и значительное увеличение потоков беженцев", - считает МИД.

МИД Кипра призывает Турцию в полной мере уважать суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии.

"В Сирии нет другого выхода, кроме политического решения и полного выполнения Женевской декларации и положений резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в документе.

С осуждением выступил также президент Кипра Никос Анастасиадис.

"Это еще один неприемлемый и самовольный акт Турции, осужденный нашей европейской семьей, ЕС, и я не считаю, что его можно каким-либо образом оправдать", - сказал Анастасиадис журналистам.

"Еще одно незаконное действие ради удовлетворения турецких интересов", - добавил он.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.