Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T09:24Z
https://ria.ru/20191010/1559646166.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155964/67/1559646722_0:115:965:658_1036x0_80_0_0_0630df0b608f004e700bb8c4164c8029.jpg
РИА Новости

В Кейптауне стартовал африканский этап турне конкурса имени Стенина

19:40 10.10.2019 (обновлено: 09:24 11.10.2019)
204
© РИА Новости / Ася СамойловаРаботы победителей конкурса молодых репортеров имени Андрея Стенина 2019 в ЮАР
Работы победителей конкурса молодых репортеров имени Андрея Стенина 2019 в ЮАР
© РИА Новости / Ася Самойлова
КЕЙПТАУН, 10 окт — РИА Новости. Работы победителей конкурса молодых репортеров имени Андрея Стенина 2019 года вслед за венгерской столицей сделали остановку в ЮАР. Один из крупнейших городов и одна их "трех столиц" страны, Кейптаун, принимает выставку лучших молодых фотожурналистов мира четвертый год подряд. На этот раз площадкой экспозиции стала недавно открывшаяся галерея FORM. Для зрителей вход на выставку свободный. Увидеть фотоработы можно до 24 октября.
Выступая перед гостями церемонии открытия, Майк Ормрод, владелец компании ORMS и галереи FORM, отметил, что ORMS, созданная для удовлетворения потребностей постоянно растущего фотосообщества в Южной Африке, понимает важность фотографии как инструмента для распространения и продвижения глобальной истины.
© РИА Новости / Фандулвази Джайкло / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Кейптауне
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Кейптауне
© РИА Новости / Фандулвази Джайкло
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Кейптауне

"Мы гордимся тем, что принимаем выставку победителей Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина 2019 года на своей площадке в Кейптауне и работаем вместе, чтобы создать ясно видимое будущее не только для молодых фотожурналистов, но для самой профессии", — сказал Ормрод.

На выставке в Кейптауне представлено около полусотни фотообразов, которые аккумулируют основные темы современного информационного потока. Среди них — вопросы вынужденной миграции и сохранение этнической самобытности, проблемы экологии, социальное волонтерство и другие.
Одним из наиболее ярких фрагментов экспозиции стала работа фотожурналиста из ЮАР, Джастина Салливана, второй год подряд побеждающего на конкурсе имени Андрея Стенина. В этот раз на выставке представлен его кадр "Распил", снятый с дрона. Это фотография, сделанная на стыке отчаяния и холодной рассудочности, африканский слон, расчлененный браконьерами — добытчиками слоновой кости в Северной Ботсване, стала лучшей одиночной работой номинации "Моя планета" в 2019 году.
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
1 октября, 20:45РИА Новости
В Будапеште стартовало мировое турне работ лауреатов конкурса имени Стенина
Говоря о ней, консул Генконсульства России в Кейптауне Александр Иващенко подчеркнул: "На эту фотографию погибшего от рук браконьеров африканского слона невозможно смотреть без сожаления, но в этом и заключается благородное искусство фотожурналистики: показывать правду жизни такой, какая она есть".
На выставке можно увидеть серию, взявшую главный приз конкурса 2019 года — Гран-при. Героями истории "Отверженные и земля" итальянского фотографа Габриэле Чеккони стали вынужденные мигрировать беженцы рохинджа и южные территории Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. С помощью цвета, светотени, ракурса Габриэле передает невыносимую тягучесть и неотвратимость происходящей на наших глазах экологической катастрофы.
© РИА Новости / Фандулвази Джайкло / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Кейптауне
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Кейптауне
© РИА Новости / Фандулвази Джайкло
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Кейптауне
Среди выставочных образов и пронзительный по изложенной в нем истории кадр сирийца Самира Аль-Думи "От одного конфликту к другому". На нем — мужчина, несущий раненую девочку в клубах от еще не осевшей пыли разрушенных домов после бомбардировки в пригороде Дамаска. Автор на себе пережил ужас беженства и отчаяния от мысли, что мирное равновесие хрупко и иллюзорно, и может быть уничтожено жестоко и молниеносно.
Присутствовавший на церемонии открытия Йен Лэндсберг, фотодиректор информационного агентства ANA (ЮАР), партнера конкурса имени Стенина, отметил: "Мы в Independent Media и ANA стараемся поддерживать все инициативы, которые содействуют аутентичному сторителлингу и распространению информации через фотожурналистику. Именно за желание находить, воодушевлять и помогать молодым фотографам со всего мира мы и ценим Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина".
На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
11 сентября, 08:00Культура
Лучшие фото конкурса имени Андрея Стенина: это просто надо видеть

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
© РИА Новости / Фандулвази Джайкло / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Кейптауне
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Кейптауне
© РИА Новости / Фандулвази Джайкло
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Кейптауне
302001
Обсудить 0
Новости агентства
Рекомендуем
Москва
В Москве пройдет конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике
РИА
Новости
Лидер квантовых технологий Кристофер Монро оценил VR-проект РИА Новости
"Россия сегодня" примет участие в XIV Московском фестивале NAUKA 0+
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли США во Второй мировой войне
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Лавров предположил, чего хочет Киев, требуя проведения нормандского саммита
Лента
новостей
Египетский министр торговли и промышленности Амр Нассар
Амр Нассар: прогресса на пути к расчетам в нацвалютах у Египта и России нет
Полиция
В Белгороде нашли тело новорожденного около мусорного бака
Телеведущий Александр Масляков
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Чили Себастьян Пиньера
Путин встретится с чилийским президентом Пиньерой 15 ноября
Пятиэтажные дома в Москве
Самым большим московским "бизнес-центром" оказалась хрущевка
Мучной склад
Первый поезд с мукой из России в рамках "аграрного экспресса" прибыл в КНР
Скорая помощь
В Химках нашли тела двух стюардов российской авиакомпании, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
09:28Названа предварительная причина пожара на иранском танкере в Красном море
09:26Мэр Саратова уверен, что виновный в убийстве девочки будет строго наказан
09:17В Москве камеры будут фиксировать признаки усталости у водителей автобусов
09:14Медведев переназначил Пиотровского директором Эрмитажа до 2022 года
Лента новостейМолния