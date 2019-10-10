В Кейптауне стартовал африканский этап турне конкурса имени Стенина

КЕЙПТАУН, 10 окт — РИА Новости. Работы победителей конкурса молодых репортеров имени Андрея Стенина 2019 года вслед за венгерской столицей сделали остановку в ЮАР. Один из крупнейших городов и одна их "трех столиц" страны, Кейптаун, принимает выставку лучших молодых фотожурналистов мира четвертый год подряд. На этот раз площадкой экспозиции стала недавно открывшаяся галерея FORM. Для зрителей вход на выставку свободный. Увидеть фотоработы можно до 24 октября.

Выступая перед гостями церемонии открытия, Майк Ормрод, владелец компании ORMS и галереи FORM, отметил, что ORMS, созданная для удовлетворения потребностей постоянно растущего фотосообщества в Южной Африке, понимает важность фотографии как инструмента для распространения и продвижения глобальной истины.

"Мы гордимся тем, что принимаем выставку победителей Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина 2019 года на своей площадке в Кейптауне и работаем вместе, чтобы создать ясно видимое будущее не только для молодых фотожурналистов, но для самой профессии", — сказал Ормрод.

На выставке в Кейптауне представлено около полусотни фотообразов, которые аккумулируют основные темы современного информационного потока. Среди них — вопросы вынужденной миграции и сохранение этнической самобытности, проблемы экологии, социальное волонтерство и другие.

Одним из наиболее ярких фрагментов экспозиции стала работа фотожурналиста из ЮАР, Джастина Салливана, второй год подряд побеждающего на конкурсе имени Андрея Стенина. В этот раз на выставке представлен его кадр "Распил" , снятый с дрона. Это фотография, сделанная на стыке отчаяния и холодной рассудочности, африканский слон, расчлененный браконьерами — добытчиками слоновой кости в Северной Ботсване, стала лучшей одиночной работой номинации "Моя планета" в 2019 году.

Говоря о ней, консул Генконсульства России в Кейптауне Александр Иващенко подчеркнул: "На эту фотографию погибшего от рук браконьеров африканского слона невозможно смотреть без сожаления, но в этом и заключается благородное искусство фотожурналистики: показывать правду жизни такой, какая она есть".

На выставке можно увидеть серию, взявшую главный приз конкурса 2019 года — Гран-при. Героями истории "Отверженные и земля" итальянского фотографа Габриэле Чеккони стали вынужденные мигрировать беженцы рохинджа и южные территории Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. С помощью цвета, светотени, ракурса Габриэле передает невыносимую тягучесть и неотвратимость происходящей на наших глазах экологической катастрофы.

Среди выставочных образов и пронзительный по изложенной в нем истории кадр сирийца Самира Аль-Думи "От одного конфликту к другому" . На нем — мужчина, несущий раненую девочку в клубах от еще не осевшей пыли разрушенных домов после бомбардировки в пригороде Дамаска. Автор на себе пережил ужас беженства и отчаяния от мысли, что мирное равновесие хрупко и иллюзорно, и может быть уничтожено жестоко и молниеносно.

Присутствовавший на церемонии открытия Йен Лэндсберг, фотодиректор информационного агентства ANA (ЮАР), партнера конкурса имени Стенина, отметил: "Мы в Independent Media и ANA стараемся поддерживать все инициативы, которые содействуют аутентичному сторителлингу и распространению информации через фотожурналистику. Именно за желание находить, воодушевлять и помогать молодым фотографам со всего мира мы и ценим Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина".

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