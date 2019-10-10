В Эквадоре протестующие взяли в заложники восемь полицейских

Люди блокируют дорогу во время акций протеста в Каямбе, Эквадор

МЕХИКО, 10 окт — РИА Новости. Индейцы, протестующие в Эквадоре, взяли в заложники восьмерых полицейских, сообщило издание Индейцы, протестующие в Эквадоре, взяли в заложники восьмерых полицейских, сообщило издание Comercio

Руководитель Конфедерации коренных народов Хаиме Варгас вывел задержанных на сцену Дома культуры в столице страны Кито и потребовал от властей выдать тела трех человек, которые погибли в ходе протестов.

#QUITO | Ocho policías se encuentran retenidos en el Ágora de la Casa de la Cultura por el movimiento indígena. Se encuentran en buen estado. Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Campesino de Cotopaxi, quieren que el Gobierno se comprometa a no reprimir



Vía: @darpaez87 pic.twitter.com/hiDBSuCfD3 — El Comercio (@elcomerciocom) 10 октября 2019 г.

Варгас заявил, что в Сакисили захвачены 40 военнослужащих, и призвал остановить репрессии против манифестантов.

В начале октября в Эквадоре начались протесты граждан, недовольных экономическими реформами правительства. В частности, президент страны Ленин Морено отменил субсидии на топливо.

К демонстрациям присоединились транспортные организации и общественники. Объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов.

Морено объявил режим чрезвычайного положения.