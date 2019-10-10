В Эквадоре протестующие взяли в заложники восемь полицейских

МЕХИКО, 10 окт — РИА Новости. Индейцы, протестующие в Эквадоре, взяли в заложники восьмерых полицейских, сообщило издание Comercio.
Руководитель Конфедерации коренных народов Хаиме Варгас вывел задержанных на сцену Дома культуры в столице страны Кито и потребовал от властей выдать тела трех человек, которые погибли в ходе протестов.
#QUITO | Ocho policías se encuentran retenidos en el Ágora de la Casa de la Cultura por el movimiento indígena. Se encuentran en buen estado. Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Campesino de Cotopaxi, quieren que el Gobierno se comprometa a no reprimir— El Comercio (@elcomerciocom) 10 октября 2019 г.
Vía: @darpaez87 pic.twitter.com/hiDBSuCfD3
Варгас заявил, что в Сакисили захвачены 40 военнослужащих, и призвал остановить репрессии против манифестантов.
В начале октября в Эквадоре начались протесты граждан, недовольных экономическими реформами правительства. В частности, президент страны Ленин Морено отменил субсидии на топливо.
К демонстрациям присоединились транспортные организации и общественники. Объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов.
Морено объявил режим чрезвычайного положения.
Сообщалось, что в ходе столкновений протестующих с полицией погибли пять человек. Правозащитники призвали правительство Эквадора остановить насилие и соблюдать права граждан.