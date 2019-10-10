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РИА Новости

В Эквадоре протестующие взяли в заложники восемь полицейских

19:46 10.10.2019 (обновлено: 20:28 10.10.2019)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoЛюди блокируют дорогу во время акций протеста в Каямбе, Эквадор
Люди блокируют дорогу во время акций протеста в Каямбе, Эквадор
© REUTERS / Ivan Alvarado
МЕХИКО, 10 окт — РИА Новости. Индейцы, протестующие в Эквадоре, взяли в заложники восьмерых полицейских, сообщило издание Comercio.
Руководитель Конфедерации коренных народов Хаиме Варгас вывел задержанных на сцену Дома культуры в столице страны Кито и потребовал от властей выдать тела трех человек, которые погибли в ходе протестов.
Варгас заявил, что в Сакисили захвачены 40 военнослужащих, и призвал остановить репрессии против манифестантов.
В начале октября в Эквадоре начались протесты граждан, недовольных экономическими реформами правительства. В частности, президент страны Ленин Морено отменил субсидии на топливо.
К демонстрациям присоединились транспортные организации и общественники. Объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов.
Морено объявил режим чрезвычайного положения.
Сообщалось, что в ходе столкновений протестующих с полицией погибли пять человек. Правозащитники призвали правительство Эквадора остановить насилие и соблюдать права граждан.
Полиция и протестующие у здания Национального собрания Эквадора в Кито
Вчера, 17:54РИА Новости
Омбудсмен сообщил о гибели пяти человек во время протестов в Эквадоре
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