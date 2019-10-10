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РИА Новости

В Екатеринбурге завели дело после гибели ребенка при пожаре в квартире

19:46 10.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка при пожаре в квартире в Екатеринбурге, где пострадали еще четыре человека, в том числе двое детей, сообщается на сайте СК РФ по области.
Вечером 10 октября в Екатеринбурге в квартире на четвертом этаже дома по улице Таганской, 24/1 в ходе тушения пожара было обнаружено тело ребенка. Как сообщает СК, мать оставила троих детей со своей подругой в квартире, там также оставалась знакомая подруги.
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Предварительно, в результате возгорания погиб один ребенок, двух малолетних детей успели вынести на лестницу. У пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, дети госпитализированы в городскую больницу.
"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту следственными органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают следователи районного отдела и следователь-криминалист областного СК, а также сотрудники МЧС и полиции. Предварительная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнём.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
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Следственный комитет РФСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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