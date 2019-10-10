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РИА Новости

Зеленский назвал сроки для разрешения конфликта в Донбассе

19:46 10.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг во время пресс-марафона, что разрешить конфликт в Донбассе путем переговоров необходимо в течение года
"Следующие действия (по урегулированию ситуации в Донбассе – ред.) будем видеть только после того, как этот план (урегулирования ситуации путем переговоров – ред.) не будет работать. Я верю, что есть возможность, может я верю ошибочно, я хочу попробовать. Я не могу сказать, сколько мне на это понадобится времени, я думаю, что мы больше года в целом, как мы начали говорить в новом формате "Минска", новой группой в минском процессе, больше года, мне кажется, мы не можем терять", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
При этом он отметил, что не знает как будут развиваться события, так как не встречался еще с лидерами стран-участниц "нормандского формата" за круглым столом.
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
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"Путина не боюсь". Главное о пресс-марафоне Зеленского
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не с нормандским форматом надо встречаться, а с теми, против кого начали карательную операцию. Прекратите её и конфликт прекратится.
10 октября, 19:58
Vladimir Kazakov
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