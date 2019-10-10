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РИА Новости

Зеленский воспользовался уколами для поддержки голосовых связок

19:34 10.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос, передает агентство "Украинские новости".
В четверг Украинский национальный реестр рекордов заявил, что Зеленский установил рекорд по общению с журналистами, пресс-марафон длится уже почти девять часов.
Как передает агентство, Зеленский во время перерыва после восьми часов марафона заявил, что чувствует себя нормально, однако голос садится и показал жестом, что ему делают уколы для поддержания связок.
"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты), которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем", - цитирует украинского президента агентство.
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Вчера, 19:03РИА Новости
Зеленский установил рекорд по общению с журналистами
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