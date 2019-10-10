Турецкие ВС вывели из строя станцию водоснабжения в сирийском Рас эль-Айне

БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Станция водоснабжения "Алук" в окрестностях города Рас эль-Айн выведена из строя в ходе продолжающихся боевых действий турецких сил на северо-востоке Сирии, сообщает сирийской государственный телеканал.

По данным телеканала, в результате бомбардировок выведены из строя электросети, питавшие станцию.

Станция водоснабжения "Алук" является единственным источником пресной воды для административного центра провинции - города Эль-Хасаке.

В среду сообщалось, что турецкая армия нанесла удары по дамбе в провинции Эль-Хасаке, что поставило по угрозу работоспособность водохранилища, снабжающего пресной водой два миллиона населения.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.