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РИА Новости

В Москве пробки достигли десяти баллов

19:24 10.10.2019 (обновлено: 07:10 11.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили в пробке в Москве
Автомобили в пробке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобили в пробке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы в четверг вечером достигли 10 баллов, Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
По данным сервиса, основные заторы наблюдаются в центре Москвы: на Тверской улице в сторону центра, участок Большой Дмитровкой улицы по направлению из центра от Театрально проезда до Глинищевского переулка, Неглинная улица, Большая и Малая Лубянка по направлению из центра. В обоих направления стоит улица Новый Арбат, Никитский Бульвар.
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На ТТК основные заторы наблюдаются на участках внутренней части: от Гавриковой улицы до Волгоградского проспекта и от 2-ой улицы Машиностроения до Гагаринского тоннеля. Также на внутренней стороне пробка образовалась от Андреевского моста до Кутузовского тоннеля и от станции метро "Международная" до Сущевского вала.
На внешней стороне ТТК пробка образовалась от Лефортовского тоннеля до Кутузовского тоннеля и от Бережковского моста до Волгоградского проспекта.
На МКАД основные заторы на внутренней стороне отмечаются от пересечения с Новоегорьевским шоссе до пересечения с Проектируемым проездом № 680 и от Троекуроского проезда до Волоколамского шоссе.
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Внешнее кольцо относительно свободное, небольшая пробка наблюдается на участке пересечения с улицей Николая Старостина до съезда на Щелковское шоссе. Также пробка образовалась на пересечении МКАД с Новодачным шоссе до пересечения с Проектируемым проездом № 5019.
На вылетных магистралях достаточно свободно. Однако заторы наблюдаются на Новорижском шоссе, Лермонтовском проспекте, Носовихинском шоссе и шоссе Энтузиастов.
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