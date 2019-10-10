Число погибших в ДТП под Калугой выросло до четырех

ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли, шестеро пострадали в ДТП с участием микроавтобуса под Калугой, все погибшие были гражданами Белоруссии, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.

Ранее управление МВД по Калужской области сообщило, что, по предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter при развороте столкнулся с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. После этого микроавтобус съехал в кювет. В ДТП три человека погибли, семь получили травмы различной степени тяжести, заявили в региональном МВД. Микроавтобус двигался со стороны Брянска в сторону Москвы.

"В результате ДТП четыре пассажира Mercedes Sprinter погибли (все граждане Республики Беларусь), еще шесть пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы", - рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.