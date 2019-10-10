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РИА Новости

Число погибших в ДТП под Калугой выросло до четырех

19:24 10.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли, шестеро пострадали в ДТП с участием микроавтобуса под Калугой, все погибшие были гражданами Белоруссии, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.
Ранее управление МВД по Калужской области сообщило, что, по предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter при развороте столкнулся с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. После этого микроавтобус съехал в кювет. В ДТП три человека погибли, семь получили травмы различной степени тяжести, заявили в региональном МВД. Микроавтобус двигался со стороны Брянска в сторону Москвы.
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"В результате ДТП четыре пассажира Mercedes Sprinter погибли (все граждане Республики Беларусь), еще шесть пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы", - рассказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, один из раненых скончался по дороге в больницу. "Из шести человек (раненых) четверо - тяжелые, у них сочетанные травмы", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще у двоих пострадавших травмы легкие, и, по всей видимости, они будут отпущены домой.
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ГИБДД МВД РФКалугаПроисшествия
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