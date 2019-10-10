Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с Бочкаревой

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с актрисой Натальей Бочкаревой после появления информации о ее задержании в Москве с наркотиками, так как это расходится с концепцией воспитательной работы учреждения, сообщил РИА Новости ректор института Олег Слоботчиков.

Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. Ее помощница опровергла РИА Новости эту информацию и заявила, что актриса второй день дома с детьми. После этого МВД сообщило, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. В интернете также появилось видео, по утверждению опубликовавших его, с этого задержания. После публикации видео Бочкарева сообщила РИА Новости, что у нее все хорошо и она находится дома, а запись пока комментировать не будет.

"К сожалению, после известных событий это разошлось с концепцией нашей воспитательной работы в Институте мировых цивилизаций за здоровый образ жизни. Мы работаем над тем, чтобы современный человек не курил, не пил, а наркотики — вообще исключено. И когда произошло данное событие, я позвонил Наталье Владимировне и сказал, что наше дальнейшее сотрудничество невозможно", — сказал Слоботчиков.

По его словам, Бочкарева очень спокойно восприняла информацию, сказала, что с пониманием относится к этому, поблагодарила и написала заявление. "И наши отношения были прекращены", — добавил ректор.